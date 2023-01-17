село Староселье, село Староселье, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Староселье

Краснояружский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Грайворонский уезд
582Староселье, с. вл.при прудах Кривошееве и Рыбинском.283754260273Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Грайворонский уезд, Вязовская волость
207. Староселье (Золочевка), село бывшее владельческое, при речке Санке, дворов 103, жителей 596

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Краснояружский район
134015Старосельесело50°42'35°28'M-36-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Краснояружский муниципальный район, Теребренское сельское поселение
14643440106с Старосельесело
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