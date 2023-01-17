Гущина
Боровский уезд, Калужская губерния (на 1859)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Блохин Иван Демидович 26 л. кр. Боровского уезда, Тарутинской вол. дер. Гущиной № 644. Кл. 1910 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 44. Дело 1874.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
468Гущина, д. вл.при рч. Любахе.35592733Показать скан