деревня Гущина, деревня Гущина, Боровский уезд, Калужская губерния (на 1859) — Familio

Гущина

Боровский уезд, Калужская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Блохин Иван Демидович 26 л. кр. Боровского уезда, Тарутинской вол. дер. Гущиной № 644. Кл. 1910 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 44. Дело 1874.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Боровский уезд
468Гущина, д. вл.при рч. Любахе.35592733
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