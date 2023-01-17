Населенное место

Богдановцы, ф. (кн. Святополк-Четвертинской), жит. 23 (11 м. 12 ж.), дес. 154 2, у. гор. 42 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Лида 41 в.