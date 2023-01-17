Богдановцы
Щучинский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Богдановцы, ф. (кн. Святополк-Четвертинской), жит. 23 (11 м. 12 ж.), дес. 154 2, у. гор. 42 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Лида 41 в.
Богдановцы, д., жит. 255(131 м. 124 ж.), дес. 169,80, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Богдановцы66
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Богдановцы53