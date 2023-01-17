село Певцы, село Певцы, Київська область (на 2018) — Familio

Певцы

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Каневский уезд, Потапецкая волость
636. Пивцы, село бывшее владельческое, при ручье, дворов 102, жителей 731, церковь православная, школа, питейный дом, лавка, свеклосахар. зав. с блнц.

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Каневский уезд, Македонская волость
Пивцы село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11114Півціселоцентр сільської радир-н Кагарлицькийсільрада Півецька
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