другое Святой Нос, другое Святой Нос, ЗАТО город Островной, Мурманская область (на 2019) — Familio

Святой Нос

ЗАТО город Островной, Мурманская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
другое
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Мурманская область, зато Островной
54095Святой Носнп68°08'с.ш.39°46'в.д.R-37-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Мурманская область, ЗАТО город Островной
47731000121нп Святой Носнаселенный пункт
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