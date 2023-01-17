Населенное место

Виты, ф. (Кн, Друцкаго-Любецкого), жит. 16 (7 м. 9 ж.), дес. 514, у. гор. 46 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 3 в., ст. ж. д. Лида 46 в.