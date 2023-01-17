фольварк Виты, фольварк Виты, Щучинская волость, Лидский уезд (на 1905) — Familio

Виты

Щучинская волость, Лидский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Щучинская волость
Виты, ф. (Кн, Друцкаго-Любецкого), жит. 16 (7 м. 9 ж.), дес. 514, у. гор. 46 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 3 в., ст. ж. д. Лида 46 в.
Вита, л. стор. (Кн. Друцкаго-Любецкого), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 12, раз. см. пред.
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