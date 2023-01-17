Галынка
Комаровичская волость, Чериковский уезд (на 1910)
- Статус
- не существует
- Тип
- хутор
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
16Хут. Голынкабол. дорогереч. ПрусинкеБатвиновск с. о. 41314Батвиновск. пр. 7822
55Хут. Голынкапроселочнойр. Прусинкемещ. Ф. А. Яскевичу, прав. 162Батвиновск. пр. 7822
56Хут. Голынкапроселочнойколодцедв. Ф. К. Ратобыльскому, прав. 136Батвиновск. пр. 7822