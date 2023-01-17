село Молодьково, село Молодьково, Мглинский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Молодьково

Мглинский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Мглинский уезд
1937Молодьково, с. вл.при оз. Белотном.1614197987Церковь православная 1. Почтовая станция.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Мглинский уезд, Мглинская волость
490. Молодьково, село бывшее владельческое, при ручье, дворов 31, жителей 159, церковь православная, почтовая станция, постоялый двор

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Мглинский район
69731Молодьковосело53°12'с.ш.32°50'в.д.N-36-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Мглинский муниципальный район, Молодьковское сельское поселение
15636472101с Молодьковосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close