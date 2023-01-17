слобода Пушкарская, слобода Пушкарская, Сапожковский уезд, Рязанская губерния (на 1886) — Familio

Пушкарская

Сапожковский уезд, Рязанская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2982Пушкарская (Беломестная), сл. каз.при колодцах.¼40124464498
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Пригородная волость
1175. Беломестная, слобода бывшая государственная, дворов 102, жителей 561, лавка, 3 постоялых двора
1126. Пушкарская, слобода бывшая государственная, дворов 74, жителей 518, постоялый двор, чугунно-литейный завод
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