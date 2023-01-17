Шадейка
Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3414Шадейка, дер.при р. Бабке.9931718Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1132. Малая Шадейка (Переклад), деревня бывшая государственная, при речке Шадейке, дворов 4, жителей 14, овчинный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347108Шадейкапосёлок57°26'00"56°47'00"O-40-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57630465101п Шадейкапоселок