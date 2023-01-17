посёлок Шадейка, посёлок Шадейка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Шадейка

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3414Шадейка, дер.при р. Бабке.9931718
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Крестовоздвиженская волость
1132. Малая Шадейка (Переклад), деревня бывшая государственная, при речке Шадейке, дворов 4, жителей 14, овчинный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
347108Шадейкапосёлок57°26'00"56°47'00"O-40-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Шадейское сельское поселение
57630465101п Шадейкапоселок
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