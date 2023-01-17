село Веригино, село Веригино, Становлянский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Веригино

Становлянский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Веригино Березовской вол. Ефремовского у. Ивана Васильева и Федора Иванова Шаталовых на постановление Ефремовской Показать все
План отграничения крестьянского надела с. Веригино Березовской вол. Ефремовского у., с одновременным отводом отрубов в дачах межевания Казенной дикопоросшей земли и с. Кл Показать все
План на участок земли в даче межевания Казенной поросшей земли, отведенный крестьянину с. Веригино Березовской вол. Ефремовского у. Василию Борисовичу Глебову. 1909 г. // Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Ефремовский уезд
1878Сводная (Веригина), д. каз.при прудах.272546181197
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Березовская волость
511. Сводная (Веригина), деревня бывшая государственная, дворов 64, жителей 469, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Становлянский район
78854Веригиносело52°53'00"38°08'00"N-37-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Становлянский муниципальный район, Сельское поселение Островский сельсовет
42642440126с Веригиносело
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