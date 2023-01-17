Веригино
Становлянский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Веригино Березовской вол. Ефремовского у. Ивана Васильева и Федора Иванова Шаталовых на постановление Ефремовской Показать все
План отграничения крестьянского надела с. Веригино Березовской вол. Ефремовского у., с одновременным отводом отрубов в дачах межевания Казенной дикопоросшей земли и с. Кл Показать все
План на участок земли в даче межевания Казенной поросшей земли, отведенный крестьянину с. Веригино Березовской вол. Ефремовского у. Василию Борисовичу Глебову. 1909 г. // Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1878Сводная (Веригина), д. каз.при прудах.272546181197Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
511. Сводная (Веригина), деревня бывшая государственная, дворов 64, жителей 469, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
78854Веригиносело52°53'00"38°08'00"N-37-113
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
42642440126с Веригиносело