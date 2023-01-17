Населенное место

Полудовщизна, з. (православной Трабской церкви), жит. 17 (9 м. 8 ж.), дес. 45, у. гор. 33 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Бинякони 44 в.