посёлок Нерудный, посёлок Нерудный, Торжокский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Нерудный

Торжокский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Торжокский район
278167Нерудныйпосёлок56°53'34°45'O-36-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Торжокский муниципальный район, Сукромленское сельское поселение
28654462156п Нерудныйпоселок
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