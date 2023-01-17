Кулешово-1
Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Кулешово Кузяевской волости Мышкинского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Томановским, Варваре Николаевне и Татьяне Николаевне Ку Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Кулешево Кузяевской волости Мышкинского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Дмитрию Владимировичу и Сергею Владимировичу Постельник Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4255Кулешево, д. вл.при колодце.4012126153Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КулешевоIII. Кулешевское 1-е общество58527IV—1328Кузяевский приход Николо-Свечинский приходПоказать скан
д. КулешевоIV. Кулешевское 2-е обществосмотри № 5Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
389153Кулешово-1деревня57°47'с.ш.37°46'в.д.O-37-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78623427231д Кулешово-1деревня