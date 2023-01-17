деревня Кулешово-1, деревня Кулешово-1, Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Кулешово-1

Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Кулешово Кузяевской волости Мышкинского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Томановским, Варваре Николаевне и Татьяне Николаевне Ку Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Кулешево Кузяевской волости Мышкинского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Дмитрию Владимировичу и Сергею Владимировичу Постельник Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
4255Кулешево, д. вл.при колодце.4012126153
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Кузяевская волость
д. КулешевоIII. Кулешевское 1-е общество58527IV—1328Кузяевский приход Николо-Свечинский приход
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д. КулешевоIV. Кулешевское 2-е обществосмотри № 5
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некоузский район
389153Кулешово-1деревня57°47'с.ш.37°46'в.д.O-37-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение
78623427231д Кулешово-1деревня
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