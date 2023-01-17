деревня Каукишке, деревня Каукишке, Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020) — Familio

Каукишке

Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Тверечская волость
Каукишки, з., жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 22, у. гор. 42, в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Годутишки 22 в.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Utenos apskritis, Ignalinos rajono savivaldybė, Didžiasalio seniūnija
Kaukiškės k.
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