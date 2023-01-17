деревня Собакино, деревня Собакино, Дуванская волость, Златоустовский уезд (на 1906) — Familio

Собакино

Дуванская волость, Златоустовский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Дуванская волость
31Черемисская Елань (Собакина), д. при реч. Юрюзани, на прос. дор.1853761620Земледелие, пчеловодство и лесной промысел
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