деревня Голышкино, деревня Голышкино, Митинская волость, Дмитровский уезд (на 1913) — Familio

Голышкино

Митинская волость, Дмитровский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дмитровский уезд, Митинская волость
Дер. Голышкино (Дмитриевское тож) 3213станция Сергиево. 11Имение Голышкина.
Имение А. К. Дмитриева, при пос. Голышкине321312
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