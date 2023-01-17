деревня Берьково, деревня Берьково, Гаврильцевская волость, Грязовецкий уезд (на 1914) — Familio

Берьково

Гаврильцевская волость, Грязовецкий уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе душевых наделов земли крестьянином д. Берково Гаврильцевской вол. Грязовецкого уезда И. Мельниковым. 1880 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опи Показать все
Дело по заявлению крестьянина дер. Барково Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда Воробьева на действия волостного старшины. 1893 г. // Гос. архив Вологодской области. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3045Берково, д. вл.при руч. Теляпинском.303551923
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Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Гаврильцевская волость
6БарковоОтарковскоебывшие помещичьи143538
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