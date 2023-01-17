разъезд 25 км, разъезд 25 км, Соль-Илецкий, Оренбургская область (на 2019) — Familio

25 км

Соль-Илецкий, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Соль-Илецкий район
80022025 кмрзд.(нп)51°09'с.ш.55°06'в.д.M-40-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Соль-Илецкий
53725000376рзд 25 кмразъезд
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