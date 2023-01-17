село Кундуский-Коштак, село Кундуский-Коштак, Абалакская волость, Тобольский уезд (на 1912) — Familio

Кундуский-Коштак

Абалакская волость, Тобольский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тобольский округ
263Кундуский-Коштак, с. каз.при рч. Каракундуске.3067137341423Церковь православная 1.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тобольский уезд, Абалакская волость
Каштакское (Кундуский Каштак) с., при рч. Каракундуске, на прос. дор.303077901
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