Красная Кадка
Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2101Красная Кадка, деревня.при р. Зае.11522103372364Т. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1296. Кадка Красная, деревня бывшая государственная, при речке Зае, дворов 124, жителей 631, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
8Красная Кадка, д. при р. Зае, прос. дор., мечеть, медр., 3 бак. лав., вод. мел., х.-з. маг.1057228660691Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189682Красная Кадкасело55°25'51°48'N-39-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Нижнекамский муниципальный район, Краснокадкинское сельское поселение
92644420111с Красная Кадкасело
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