село Красная Кадка, село Красная Кадка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Красная Кадка

Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2101Красная Кадка, деревня.при р. Зае.11522103372364Т. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Сухаревская волость
1296. Кадка Красная, деревня бывшая государственная, при речке Зае, дворов 124, жителей 631, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Сухаревская волость
8Красная Кадка, д. при р. Зае, прос. дор., мечеть, медр., 3 бак. лав., вод. мел., х.-з. маг.1057228660691Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Нижнекамский район
189682Красная Кадкасело55°25'51°48'N-39-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Нижнекамский муниципальный район, Краснокадкинское сельское поселение
92644420111с Красная Кадкасело
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