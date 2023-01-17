деревня Юршишкес, деревня Юршишкес, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020) — Familio

Юршишкес

Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Жосельская волость
Юршишки, ок., жит. 38 (17 м. 21 ж.), дес. 147, у. гор. 36 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Жосли 4 в.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Kauno apskritis, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Žaslių seniūnija
Juršiškių k.
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