Ионовское
Тутаевский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о передаче в казну имения по дер. Ивановское Савинской волости Романов-Борисоглебского уезда помещицы Анны Федоровны Кестнер. 1864–1868 гг. // Гос. архив Ярославской Показать все
Дело по отношению Ярославского губернского управления государственных имуществ о принятии в казну имения по дер. Ивановское Савинской волости Романов-Борисоглебского уезд Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6826Ивановское, сц. вл.при р. Эдоме.151531110Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
386696Ионовскоедеревня57°52'с.ш.39°18'в.д.O-37-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78643405286д Ионовскоедеревня