деревня Щюришкис, деревня Щюришкис, Ширвинтская волость, Виленский уезд (на 1905) — Familio

Щюришкис

Ширвинтская волость, Виленский уезд (на 1905)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Ширвинтская волость
Шуришки 1-е, з., жит. 24 (13 м. 11 ж.), дес. 34,47, у. гор. 64 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Евье 41 в.
Шуришки 2-е, з., жит. 28 (16 м. 12 ж.), дес. 48,80, раз. см. пред.
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