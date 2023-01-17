село Новое Сумароково, село Новое Сумароково, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Новое Сумароково

Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
654Новое Саморуково (Троицкое, Новое Сумароково), с. вл.при рч. Юмаре.171186426457Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Сумароковская волость
343. Троицкое (Сумароково), село бывшее владельческое, при речке Ютазе, дворов 123, жителей 588, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Яңа СумароковоНовое СумароковоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Бугульминский район
188456Новое Сумароковосело54°39'53°02'N-39-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Бугульминский муниципальный район, Новосумароковское сельское поселение
92617450101с Новое Сумароковосело
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