деревня Шикарле-Каен, деревня Шикарле-Каен, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Шикарле-Каен

Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2360Шихарли-Каин (Новые Бизяки, Новая Топасева), деревня.при рч. Игине.263049149126Тп. — Мельница водяная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Болтаевская волость
1135. Шихарликаин (Новые Бизяки, Новое Топасево), деревня бывшая государственная, при речке Игине, дворов 34, жителей 152, молитвенный дом

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Башинды-Останковская волость
20Шикарликаин, дер. при реч. Ишне, на пр. дор., мечеть, 2 бак. лав.25760203189Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Мензелинский район
190185Шикарле-Каендеревня55°32'52°51'N-39-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Мензелинский муниципальный район, Наратлы-Кичуское сельское поселение
92640455111д Шикарле-Каендеревня
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