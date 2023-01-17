Шикарле-Каен
Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2360Шихарли-Каин (Новые Бизяки, Новая Топасева), деревня.при рч. Игине.263049149126Тп. — Мельница водяная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1135. Шихарликаин (Новые Бизяки, Новое Топасево), деревня бывшая государственная, при речке Игине, дворов 34, жителей 152, молитвенный дом
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
20Шикарликаин, дер. при реч. Ишне, на пр. дор., мечеть, 2 бак. лав.25760203189Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
190185Шикарле-Каендеревня55°32'52°51'N-39-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Мензелинский муниципальный район, Наратлы-Кичуское сельское поселение
92640455111д Шикарле-Каендеревня