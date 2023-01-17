Кулиги
Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния (на 1886)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Кулиги Андреевской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными помещику Матвею Густавовичу фон Кох. 1882–1883 гг. // Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6879Кулиги, д. вл.при колодце.3030377Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
671. Кулиги, деревня бывшая владельческая, дворов 2, жителей 11, санн. зав.