деревня Кулиги, деревня Кулиги, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния (на 1886) — Familio

Кулиги

Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Кулиги Андреевской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными помещику Матвею Густавовичу фон Кох. 1882–1883 гг. // Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
6879Кулиги, д. вл.при колодце.3030377
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд, Андреевская волость
671. Кулиги, деревня бывшая владельческая, дворов 2, жителей 11, санн. зав.
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