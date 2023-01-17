Нестерцево
Первомайский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Нестерцово Катринской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещику Николаю Николаевичу Сабанееву. 1868–1892 гг. // Гос. Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Нестерцево Катринской волости Пошехонского уезда Алексея Евграфовича Сытова в богохулении. 1902 г. // Гос. архив Ярославской области. Фон Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5266Нестерцово, д. вл.при руч. Ананьине.3030114652Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. НестерцевоVI. Озорниковское общество535922—Карповский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
383923Нестерцеводеревня58°33'с.ш.39°31'в.д.O-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78629435361д Нестерцеводеревня