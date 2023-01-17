село Богданино, село Богданино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Богданино

Ферзиковский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Калужский уезд
364Богданино (Новоспаское), с. вл.при колодце.4525188482Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Калужский уезд, Лущихинская волость
32. Богданино (Новоспасское), село бывшее владельческое, при речке Осиновке, дворов 24, жителей 72, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Ферзиковский район
304149Богданиносело54°24'36°52'N-37-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Ферзиковский муниципальный район, Сельское поселение поселок Дугна
29644403106с Богданиносело
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