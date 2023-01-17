село Козохово, село Козохово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Козохово

Ростовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Козохово Воржской волости Ростовского уезда крестьянами бывшими временнообязанными помещикам Варваре Николаевне Пасынковой и Николаю Аполлонов Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Козохово Воржской волости Ростовского уезда Пелагеи Афанасьевны Титовой о продаже ее сарая для погашения растраченных общественных денег ее Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Козохово Воржской волости Ростовского уезда крестьянами временнообязанными помещице Варваре Николаевне Чичериной. 1868–1894 гг. // Гос. архив Показать все
Дело по иску общества крестьян Ростовского уезда Воржской волости дер. Козохово к крестьянину дер. Липовки П. И. Ухалову и к обществу крестьян Щадневской волости дер. Баб Показать все
Дело по административному присутствию Моденова Е. В. крестьянина деревни Козохово Воржской волости по делу о неправильных действиях Воржского старшины Нуждина и старосты Показать все
Дело по жалобе граждан с. Козохово Воржской волости на постановление волземотдела о доме, оставшемся после смерти гражданина Посадского. 1922 г. // Гос. архив Ярославской Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7127Козохово, д. вл.при колодцах.2012165954
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Воржская волость
242. Козохово (Богородское), село бывшее владельческое, дворов 33, жителей 175, церковь православная, кирпичный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ростовский район
388676Козоховосело57°04'с.ш.39°27'в.д.O-37-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Ростовский муниципальный район, Поречье-Рыбное сельское поселение
78637442136с Козоховосело
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