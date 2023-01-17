Козохово
Ростовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Козохово Воржской волости Ростовского уезда крестьянами бывшими временнообязанными помещикам Варваре Николаевне Пасынковой и Николаю Аполлонов Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Козохово Воржской волости Ростовского уезда Пелагеи Афанасьевны Титовой о продаже ее сарая для погашения растраченных общественных денег ее Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Козохово Воржской волости Ростовского уезда крестьянами временнообязанными помещице Варваре Николаевне Чичериной. 1868–1894 гг. // Гос. архив Показать все
Дело по иску общества крестьян Ростовского уезда Воржской волости дер. Козохово к крестьянину дер. Липовки П. И. Ухалову и к обществу крестьян Щадневской волости дер. Баб Показать все
Дело по административному присутствию Моденова Е. В. крестьянина деревни Козохово Воржской волости по делу о неправильных действиях Воржского старшины Нуждина и старосты Показать все
Дело по жалобе граждан с. Козохово Воржской волости на постановление волземотдела о доме, оставшемся после смерти гражданина Посадского. 1922 г. // Гос. архив Ярославской Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7127Козохово, д. вл.при колодцах.2012165954Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
242. Козохово (Богородское), село бывшее владельческое, дворов 33, жителей 175, церковь православная, кирпичный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
388676Козоховосело57°04'с.ш.39°27'в.д.O-37-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78637442136с Козоховосело