Вашутино
Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Уголовное дело по обвинению крестьянки села Вашутино Погостовской волости А. К. Лазаревой в самовольном разборе из общества хлебозапасного магазина. 1903 г. // Гос. архив Показать все
Дело по прошению уполномоченных от общества крестьян села Вашутино Погостовской волости, Н. Михайлова и Я. Дмитриева о желании их доверителей приобрести землю у землевлад Показать все
Дело по иску уполномоченных крестьян Погостовской волости сельца Вашутино, Г. И. и Д. В. Терешиных о восстановлении права владения землей под названием «Карповка», отмеже Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4059Вашутино, сц. вл.при оз. Вашутинском.214326114125Показать скан
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4580Вашутино сельцо21441121203
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4089Вашутинодеревня56°54'с.ш.39°03'в.д.O-37-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78632455531д Вашутинодеревня