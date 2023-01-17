деревня Вашутино, деревня Вашутино, Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Вашутино

Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Уголовное дело по обвинению крестьянки села Вашутино Погостовской волости А. К. Лазаревой в самовольном разборе из общества хлебозапасного магазина. 1903 г. // Гос. архив Показать все
Дело по прошению уполномоченных от общества крестьян села Вашутино Погостовской волости, Н. Михайлова и Я. Дмитриева о желании их доверителей приобрести землю у землевлад Показать все
Дело по иску уполномоченных крестьян Погостовской волости сельца Вашутино, Г. И. и Д. В. Терешиных о восстановлении права владения землей под названием «Карповка», отмеже Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
4059Вашутино, сц. вл.при оз. Вашутинском.214326114125
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Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Погостовская волость
4580Вашутино сельцо21441121203

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Переславский район
4089Вашутинодеревня56°54'с.ш.39°03'в.д.O-37-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Переславский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
78632455531д Вашутинодеревня
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