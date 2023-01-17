Демьянка
Карповская волость, Даниловский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело об отсрочке уплаты недоимок по выкупным платежам крестьянам д. Демьянки Карповской вол. Даниловского у. 1895–1896 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Оп Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1633Демьянка, д. вл.при колодце.8½8½236063Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Демьянки I. Общество № 158222II—11, III—4Троицкий в Великорецком Конце приходПоказать скан
д. Демьянки II. Общество № 2смотри № 2Показать скан
д. ДемьянкиIII. Общество № 3смотри № 2Показать скан