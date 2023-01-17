деревня Настазавас, деревня Настазавас, Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020) — Familio

Настазавас

Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Заблотишская волость
Анастазово, им., (Сейферта), оз. Толь, жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 509, у. гор. 14 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Игналино 10 в.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Utenos apskritis, Ignalinos rajono savivaldybė, Ignalinos seniūnija
Nastazavo k.
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