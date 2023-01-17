деревня Гремиха, деревня Гремиха, Берновская волость, Старицкий уезд (на 1915) — Familio

Гремиха

Берновская волость, Старицкий уезд (на 1915)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело Собственной Е. И. В. Канцелярии о выдаче негласных единовременных пособий и ссуд из «царских сумм»: Романовой М. Р., вдове крестьянина д. Тремиха Бирновской вол. Ста Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Старицкий уезд
11054Гремиха, д. вл.при колодцах.3213188076
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Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Старицкий уезд, Берновская волость
5Гремиха36
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