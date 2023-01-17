Починок
Мышкинский район, Ярославская область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Починки Глебовской волости Рыбинского уезда Александром Романовичем Чикмаревым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885–1 Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Починка (Починок) Сменцевской волости Мышкинского уезда крестьянами временнообязанными помещице Анны Сергеевне Ошаниной. 1876–1899 гг. // Гос. Показать все
Дело по просьбе кр. д. Починка Глебовской вол. Михайла Филиппова Жаворонкова об увольнении его от должности сельского старосты. 1884 г. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Дело по жалобе кр. Глебовской вол. дер. Починка Марии Васильевой Сафроновой на отказ общества разделить ее семью и об оскорблениях, наносимых сыном Ильей. 1887 г. // Гос. Показать все
Дело о вызове на родину кр. дер. Починка Глебовской волости Николая Анемподистова Романова для вступления в должность старосты Крутецкого сельского общества. 1886–1887 гг Показать все
Дело об увольнении из общества крестьянина Глебовской волости дер. Починка Ивана Алексеевича Малютина. 1895 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 46. О Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
3445Починокдеревня57°55'с.ш.38°26'в.д.O-37-077