деревня Федяйкино, деревня Федяйкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Федяйкино

Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег волостным старшиной Иваном Петровым за крестьянина дер. Федяйкино Холмовской волости Пошехонского уезда Евлампия Иванова в уплату капитального долга п Показать все
Дело об утверждении в правах наследства крестьян Пошехонского уезда Холмовской волости дер. Федяйкино Александра, Михаила и Екатерину Чугуновых. 1906–1907 гг. // Гос. арх Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
5089Федяйкино, д. вл.при рч. Конглазе.3838102741
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Холмовская волость
д. ФедяйкиноX. Общество № 1077711Михалевский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Пошехонский район
387388Федяйкинодеревня58°16'с.ш.39°39'в.д.O-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Пошехонский муниципальный район, Белосельское сельское поселение
78634404371д Федяйкинодеревня
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