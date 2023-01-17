деревня Маслово, деревня Маслово, Минецко-Старско-Горская волость, Боровичский уезд (на 1913) — Familio

Маслово

Минецко-Старско-Горская волость, Боровичский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Петроградско-Тульский поземельный банк. О выдаче ссуды на 66 2/12 лет коллежскому асессору Григорию Виссарионовичу Комарову под залог имения его Новгородской губернии Бор Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Минецко-Старско-Горская волость
36Маслово (дер.)3-го стана, 2-го зем. уч.Слатинского101027235087517земледелиелесные заработкирека Ратца.Часовня
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