деревня Новая Поселенная, деревня Новая Поселенная, Калугинская волость, Кирсановский уезд (на 1911) — Familio

Новая Поселенная

Калугинская волость, Кирсановский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Калугинская волость
453. Потуловка (Нв. Поселенная), деревня бывшая владельческая, при речке Сух. Панде, дворов 87, жителей 933

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Калугинская волость
деревня Потоловка и Новопоселенная«Инжавинская» поч.-т. контора3225
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