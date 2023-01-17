Новая Поселенная
Калугинская волость, Кирсановский уезд (на 1911)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
453. Потуловка (Нв. Поселенная), деревня бывшая владельческая, при речке Сух. Панде, дворов 87, жителей 933
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Потоловка и Новопоселенная«Инжавинская» поч.-т. контора3225