деревня Хомяковской, деревня Хомяковской, Нолинский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Хомяковской

Нолинский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Нолинский уезд
9233Хомяковской (Низкий), поч. каз.при рч. Пуге.452093133
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Нолинский уезд, Чертищевская волость
819. Хомяковский (Нимовена), починок бывший государственный, дворов 11, жителей 68, красильный завод, скорп. зав.
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