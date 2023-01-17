деревня Подсенное, деревня Подсенное, Ерковецкая волость, Переяславский уезд (на 1900) — Familio

Подсенное

Ерковецкая волость, Переяславский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Переяславский уезд
3136Подсенное (Подсенно), д. вл., каз. и казач.при оз. Подсенном.181868274280Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Ковалинская волость
732. Подсенное, село бывшее государственное и владельческое, при реке Днепре, дворов 128, жителей 624, церковь православная, питейный дом, 3 водяных мельницы

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Переяславский уезд, Ерковецкая волость
5.0Подсенное селоПодсенское козаков1015103103140292278570
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