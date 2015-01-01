село Белот, Уанатская сельская администрация, Цхинвальский район (на 2015) — Familio

Белот

Уанатская сельская администрация, Цхинвальский район (на 2015)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ბელოთი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Юго-осетинская автономная область, Цхинвальский район, Белотский сельсовет
село Белоти2208240812

Список населённых пунктов Республики Южная Осетия 2015 года

НазваниеНаселениеМужчинЖенщин
Цхинвальский район, Уанатская сельская администрация
Село Белот

Мы используем куки для улучшения работы сайта.