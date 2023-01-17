деревня Уланово, деревня Уланово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Уланово

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3089Уланово, д. вл. и каз.при рч. Ранове.2828125763
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
329938Улановодеревня53°41'с.ш.39°50'в.д.N-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Шелемишевское сельское поселение
61644496181д Улановодеревня
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