Гиньки
Глубокский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- хутор
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Гиньки, з., жит. 32 (17 м. 15 ж.), дес. 28½, у. гор. 37 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 27 в., ст. ж. д. Березвечь 27 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
х Гиньки4
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Гиньки3