село Новые Челны, село Новые Челны, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Новые Челны

Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Спасский уезд
1785Новая Челна, д. каз.при р. Ахтае.479308990942Мечетей магометанских 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Спасский уезд, Базарно-Матаковская волость
874. Нв. Челны, деревня бывшая государственная, при речке Челнинке, дворов 377, жителей 2194, 3 мечети, 2 школы

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Спасский уезд, Матаковская волость
Челны Новые, Матаковскойтатары2935
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Алькеевский район
189638Новые Челнысело54°57'50°02'N-39-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Алькеевский муниципальный район, Старочелнинское сельское поселение
92607468106с Новые Челнысело
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