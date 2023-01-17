село Юровка, село Юровка, Київська область (на 2018) — Familio

Юровка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Киевский уезд, Юровская волость
156. Юровка, село бывшее владельческое, при речке Очеретянке, дворов 50, жителей 442, церковь православная, питейный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Киевский уезд, Бышевская волость
Юровка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11200Юрівкаселор-н МакарівськийВільнянська сільська рада
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