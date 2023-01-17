село Верх - Большой Каурец, село Верх - Большой Каурец, Наровчатский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Верх - Большой Каурец

Наровчатский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
1202Верх - Большой Каурец, с. каз.при руч. Каурце.1818138428405Церковь православная 1. Сельское училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Рожественско-Тезиковская волость
691. Б. Каурец (Верх), село бывшее государственное, при речке Каурце, дворов 148, жителей 1002, церковь православная
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