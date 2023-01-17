Галузино
Георгиевская волость, Рыбинский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Голузино Георгиевской волости Рыбинского уезда временнообязанных помещице Елизавете Петровне Бостельман об уменьшении оброчной повинности. Показать все
Дело по жалобе отставного рядового из крестьян дер. Галузино Георгиевской волости Рыбинского уезда Егора Петровича Жирнова об отказе в праве пользования земельным наделом Показать все
Дело о зачете денег внесенных крестьянином дер. Голузино Георгиевской волости Рыбинского уезда Дмитрием Федоровичем Шестаковым в уплату капитального долга по выкупной ссу Показать все
Дело по обвинению крестьянки д. Галузино Георгиевской волости Рыбинского уезда Елизаветы Егоровны Жирновой в словесном оскорблении волостного старшины. 1909–1911 гг. // Г Показать все
Дело о причислении к мещанскому обществу крестьянина д. Галузино Георгиевской волости Осипова Ф. с семьей. 1881–1882 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Показать все
Дело по жалобе кр-на дер. Галузина Георгиевской волости на невыдачу ему увольнительного свидетельства для выхода из с. общества. 1881 г. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Дело по жалобе кр. Георгиевской волости дер. Галузина Марии Кузьминой Жирновой на допущение сел. старостой составления подложной записки. 1887 г. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело по иску кр-на Георгиевской волости д. Голузина Ивана Кузьмина Виноградова с имения кр-на Федора Никифорова Шварева 30 руб. за товар по лавке. 1909 г. // Гос. архив Я Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7934Галузино, д. вл.при р. Шексне и рч. Черной.1813155259Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ГолузиноII. Барбинское общество51426—33Вонговский приходПоказать скан