деревня Галузино, деревня Галузино, Георгиевская волость, Рыбинский уезд (на 1901) — Familio

Галузино

Георгиевская волость, Рыбинский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Голузино Георгиевской волости Рыбинского уезда временнообязанных помещице Елизавете Петровне Бостельман об уменьшении оброчной повинности. Показать все
Дело по жалобе отставного рядового из крестьян дер. Галузино Георгиевской волости Рыбинского уезда Егора Петровича Жирнова об отказе в праве пользования земельным наделом Показать все
Дело о зачете денег внесенных крестьянином дер. Голузино Георгиевской волости Рыбинского уезда Дмитрием Федоровичем Шестаковым в уплату капитального долга по выкупной ссу Показать все
Дело по обвинению крестьянки д. Галузино Георгиевской волости Рыбинского уезда Елизаветы Егоровны Жирновой в словесном оскорблении волостного старшины. 1909–1911 гг. // Г Показать все
Дело о причислении к мещанскому обществу крестьянина д. Галузино Георгиевской волости Осипова Ф. с семьей. 1881–1882 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Показать все
Дело по жалобе кр-на дер. Галузина Георгиевской волости на невыдачу ему увольнительного свидетельства для выхода из с. общества. 1881 г. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Дело по жалобе кр. Георгиевской волости дер. Галузина Марии Кузьминой Жирновой на допущение сел. старостой составления подложной записки. 1887 г. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело по иску кр-на Георгиевской волости д. Голузина Ивана Кузьмина Виноградова с имения кр-на Федора Никифорова Шварева 30 руб. за товар по лавке. 1909 г. // Гос. архив Я Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7934Галузино, д. вл.при р. Шексне и рч. Черной.1813155259
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Георгиевская волость
д. ГолузиноII. Барбинское общество5142633Вонговский приход
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