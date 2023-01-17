деревня Большое Заболотье, деревня Большое Заболотье, Марковская волость, Белозерский уезд (на 1913) — Familio

Большое Заболотье

Марковская волость, Белозерский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Марковская волость
333. Большая Заболотья, деревня бывшая владельческая, при реке Иводе, дворов 15, жителей 83, 4., лавка, обывательская станция

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Марковская волость
4Большое Заболотье (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Заболотского2439929318511011земледелиелесные заработкиколодезьЧас, казенная винная лавка, земская станция, мелочная лавка
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