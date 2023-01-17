деревня Нижние Ирзеи, деревня Нижние Ирзеи, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Нижние Ирзеи

Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Козьмодемьянский уезд, Мало-Карачкинская волость
Ирзеи Нижние, Мал.-Карачкинскойчуваши139
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Ядринский район
141344Нижние Ирзеидеревня56°05'с.ш.46°32'в.д.O-38-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Ядринский муниципальный район, Ювановское сельское поселение
97653485121д Нижние Ирзеидеревня
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