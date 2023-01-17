Ильино
Гагаринский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По поводу произнесения назвавшимся крестьянином Сычевского уезда, Баскаковской волости, дер. Ильина Степаном Климовым Климовым в гор. Москве дерзких выражений по отношени Показать все
По поводу произнесения назвавшимся крестьянином Сычевского уезда, Баскаковской волости, дер. Ильина Степаном Климовым Климовым в гор. Москве дерзких выражений по отношени Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11026Ильино (Ильинка, Ильинская), д. каз.при колодцах.421026107116Показать скан
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
19ИльиноДеревня4526118130
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
179929Ильинодеревня55°34'00"34°44'00"N-36-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66608408121д Ильинодеревня